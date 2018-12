Manchester United, 50 milioni di euro per strappare il sì a top della Juventus

Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United e della nazionale belga recentemente ha dichiarato di avere un debole per Douglas Costa, esterno della Juventus e di volerlo come compagno di squadra. Un desiderio che potrebbe rivelarsi realtà. Per il nuovo manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær potrebbe essere il primo regalo per il nuovo anno. Secondo il Daily Mirror Douglas Costa e Toby Alderweireld sono le priorità della dirigenza dei Reds Davils. L’ala brasiliana della Juventus, potrebbe essere ceduta sotto forma di prestito mentre il secondo, difensore centrale del Belgio e del Tottenham. Stanziati 50 milioni.