Manchester United, assalto a Godin: offerta imminente

Ultime ore di mercato in Premier League. Dopo le polemiche in casa Manchester United, sembra che alla fine la dirigenza abbia deciso di fare almeno un tentativo per accontentare, in parte, José Mourinho. Alle 18 chiude la possibilità per le squadre inglesi di compiere operazioni in entrata, ecco quindi che i Red Devils proveranno nei prossimi minuti a piazzare un colpo per la difesa.

OFFERTA – Secondo quanto riporta Sky Sport UK, sta per arrivare un’importante novità nel calciomercato del Manchester United: i Red Devils avrebbero intenzione di fare un’offerta nei prossimi minuti per Diego Godin dell’Atletico Madrid. L’uruguaiano è stato cercato con forza anche dalla Juventus: in scadenza tra un anno, potrebbe essere lui il difensore ambito da Josè Mourinho per il suo United. Sfumato Boateng che, se dovesse lasciare il Bayern Monaco, potrebbe andare in direzione Parigi, ecco che lo Special One ci prova per l’esperto difensore degli spagnoli. Vedremo se l’assalto andrà a buon fine. L’offerta dovrebbe aggirarsi attorno ai 20-25 milioni di euro.