Manchester United, Dalot si presenta: “Emozione incredibile”. Mourinho: “È il miglior terzino in circolazione”

Dopo la firma sul contratto che lo legherà al Manchester United per i prossimi 5 anni, il nuovo acquisto della squadra di José Mourinho, il terzino Diogo Dalot ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils. Anche il tecnico portoghese sembra aver apprezzato il nuovo arrivato definendolo il migliore nel suo ruolo. L’arrivo di un esterno di difesa implica la partenza di qualcuno: Darmian è il principale indiziato a lasciare l’Inghilterra.

EMOZIONE – “Entrare a far pare della squadra del Manchester United è un’opportunità incredibile per me. Sono cresciuto nell’accademia del Porto, squadra a cui sono molto grato. Non potevo rifiutare la possibilità di giocare nel più grande club del mondo. Sono entusiasta di lavorare con José Mourinho e imparare tutto ciò che posso da un allenatore di successo”.

PARLA MOU – “Considerata l’età, è il miglior terzino destro in giro e avrà un grande futuro al Manchester United. Ha talento e ha tutto per diventare un grande per questo club”.

VIA LIBERA DARMIAN – L’arrivo di un terzino di ruolo può implicare solamente due cose: maggiore concorrenza per i difensori già presenti, o l’imminente cessione di qualcuno. È questo il caso di Matteo Darmian. Il giocatore ex Torino è al centro delle vicende di mercato che lo vogliono di ritorno in Italia. Juventus e non solo. Nelle ultime ore sembra che anche il Napoli si sia intromesso vista la possibile cessione di uno tra Maggio e Hysaj. Dalot dentro, Darmian fuori. Questa la situazione dunque al Manchester United.

