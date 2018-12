Manchester United, fra gli otto successori di Mourinho due tecnici italiani

L’Europa delle panchine si prepara ad una vera rivoluzione in estate dopo l’esonero di José Mourinho che potrebbe andare al Real Madrid o addirittura tornare all’Inter. Intanto il Manchester United valuta chi sostituirà il portoghese che incasserà 26 milioni. Due le strategie: un traghettatore fino al termine della stagione oppure subito un manager per avviare un ciclo. Cinque gli allenatori nel mirino dello stato maggiore dei Red Davils. Ole Gunnar Solskjaer Nicky Butt o Carlos Queiroz, ex braccio destro di Sir Alex Ferguson, per guidare il club fino alla fine della stagione. Per iniziare un nuovo ciclo invece i nomi sono tanti e anche importanti: Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Antonio Conte, Max Allegri. Poi c’è anche Mauricio Pochettino del Tottenham legato però da un contratto fino al 2023 senza clausola liberatoria.