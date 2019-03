Manchester United, gli occhi in casa Juve

Il Manchester United ha messo gli occhi in casa Juventus. I Red Devils, che diranno addio a Luis Antonio Valencia la prossima estate, hanno messo nel mirino Joao Cancelo. Il terzino portoghese viene considerato dalla dirigenza inglese il profilo ideale per rinforzare la propria corsia destra, valutandolo come uno dei giocatori più interessanti nel suo ruolo. Resta però da capire se i bianconeri siano disposti a cedere il loro calciatore, prelevato lo scorso luglio dopo l’esperienza all’Inter.

Cancelo, con la Juventus, ha ancora un lungo contratto, la cui scadenza è prevista solamente nel 2023.