Manchester United, il primo colpo è Fred: 60 milioni allo Shakhtar Donetsk

José Mourinho lo aveva detto, in tempi non sospetti: “In attacco siamo quasi a posto, il settore dove dovremo rinforzarci in estate sarà il centrocampo”. Complice l’acquisto di Alexis Sanchez a gennaio, in prima linea il Manchester United permettersi di fare solo qualche ritocco, per concentrare attenzioni e spese sul reparto mediano e far partire così la rincorsa al City di Guardiola. Così ecco in arrivo il primo acquisto dell’estate 2018, che secondo il Daily Mail risponde al nome di Frederico Rodrigues de Paula Santos, meglio noto solo come Fred.

Il centrocampista brasiliano classe ’93 è in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, al termine di un lungo corteggiamento: agli ucraini dovrebbero andare poco meno di 53 milioni di sterline, ovvero circa 60 milioni di euro. Visite mediche e firma del contratto sono previste già per settimana prossima. Fred, prodotto del vivaio dell’Internacional di Porto Alegre, è in forza allo Shakhtar dal 2013 e metterà a disposizione di Mourinho la propria duttilità: nato terzino fluidificante, il brasiliano si è poi trasformato in trequartista prima e in regista poi e può ricoprire più posizioni a centrocampo. Che si tratti di un segnale della non incedibilità di Pogba?

