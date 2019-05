Manchester United, pazzie non solo per de Ligt ma anche per un giovane attaccante

Che quello estivo per il Manchester United sarà un mercato di spese folli non avevamo dubbi: l’obiettivo è riportare il club dove merita, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, conclusasi senza nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League. Abbiamo già parlato della offerta strepitosa per strappare de Ligt a Barcellona e Real Madrid (circa 14 milioni di euro a stagione per il centrale 19enne ora capitano dell’Ajax), sarebbe altrettanto esagerata quella per il cartellino di Joao Felix, talento del Benfica: circa 105 milioni di sterline. Anche lui 19enne, l’attaccante si è messo in mostra specialmente nella fase finale dell’Europa League, con tripletta e assist nella sfida di andata contro l’Eintracht ai quarti di finale. La Juventus resta in attesa di sviluppi.