Manchester United, Pogba medita l’addio: “Può essere il momento di una nuova sfida”

La Juventus potrebbe riabbracciare il centrocampista Paul Pogba, che a margine di un evento a Tokyo ha parlato della propria situazione di mercato, aprendo la possibilità di un addio al Manchester United in estate: “Può essere che sia arrivato il tempo di affrontare una nuova sfida. C’è molto da fare e a cui pensare in questi giorni, per me a Manchester sono stati 3 anni ottimi, ci sono stati momenti molto buoni e meno buoni, come avviene da tutte le parti. Tante cose sono successe in questa stagione, ma per me è stata una delle migliori, per questo che potrei accettare la sfida da qualche altra parte”. Attenzione però anche all’inserimento del Real Madrid, perché al classe 1993 non dispiacerebbe iniziare a lavorare con il suo connazionale Zinedine Zidane. Se lasciasse davvero i Red Devils, sarebbe anche perché non giocherebbe la prossima Champions League.