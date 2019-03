Manchester United, pronta maxi-offerta per un big della Juve

Il Manchester United continua a guardare in casa Juventus per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver messo nel mirino Cancelo, i Red Devils sono pronti ad andare all’assalto di uno dei pezzi da novanta dei bianconeri: Paulo Dybala. Secondo quanto riporta il Sun, gli inglesi avrebbero già bussato alla porta del club di Torino, che avrebbe chiesto 14o milioni di euro per far partire l’argentino. Lo United, tuttavia, sarebbe pronto ad inserire nella trattativa Romelu Lukaku, non considerato più incedibile e che avrebbe già manifestato il desiderio di giocare a fianco di Cristiano Ronaldo. Potrebbe quindi prendere vita un clamoroso scambio di mercato, con il Manchester disposto ad aggiungere un conguaglio economico.