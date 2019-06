Manchester United, proposta per Bale: potrebbe arrivare in prestito

Potrebbe tornare in Premier League Gareth Bale, che come sappiamo ha ormai terminato l’esperienza al Real Madrid, non tanto per sua volontà quanto del mister Zinedine Zidane. Lo segue da tempo il Manchester United, che stando a quanto riportato dal Daily Mirror avrebbe avanzato una proposta di prestito di un anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione. I blancos potrebbero anche accettare, poiché andrebbero a risparmiare ben 56 milioni di euro di stipendio. I Red Devils monitorano la situazione, sapendo che Bale ha già fatto molto bene in Premier ed è ancora nel fiore degli anni. Si prospetta dunque un addio dopo 6 anni al Real fra alti e bassi: nell’ultima stagione ha segnato 14 gol e sfornato 6 assist. Un buon bottino, ma ci aveva abituato a ben altro.