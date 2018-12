Il Manchester United, nonostante il licenziamento di Jose Mourinho di questa settimana, farà un grande mercato di riparazione. Lo stato maggiore del club inglese ha messo nel mirino per la difesa tre calciatori che giocano in Serie A. Si tratta di Koulibaly del Napoli, Romagnoli del Milan e Skriniar dell’Inter. Per il primo lo United ha già incassato due offerte respinte dal Napoli.