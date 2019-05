Manchester United, tutto per trattenere Pogba: la mossa di Solskjaer

Un tentativo deve essere fatto: il Manchester United non vuole perdere Paul Pogba. Il centrocampista francese, corteggiato da Real Madrid e Juventus, è il punto di partenza della squadra del futuro.

Lo sanno bene i vertici societari e lo sa molto bene anche Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils. Come riporta il Times, infatti, l’allenatore norvegese starebbe provando ogni modo per convincere il centrocampista a rimanere a Manchester.

TENTATIVO – Tornato “a casa” dopo l’esperienza alla Juventus, Pogba ha vissuto una stagione altalenante. Dai problemi con Mourinho, all’exploit con Solskjaer nonostante una fase calante proprio nelle ultime gare del Manchester United. Il francese non è riuscito a trascinare la squadra in Champions League e questo potrebbe essere un fattore che lo potrebbe portare ad andare via. Ecco perché il tecnico norvegese starebbe calando l’asso dalla manica e sarebbe intenzionato ad affidargli la fascia di capitano. Un tentativo di convincere Pogba a rimanere e rappresentare la squadra della prossima stagione e del futuro. Il 26enne dovrà decidere se questo sarà sufficiente per le sue ambizioni o se non basterà a trattenerlo a Manchester.