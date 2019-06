Maradona si propone: “Sarei perfetto per vincere al Manchester United…”

Mai banale e sempre sopra le righe, anche questa volta Diego Armando Maradona sorprende tutti e si offre, addirittura, al Manchester United. Ebbene sì, l’attuale allenatore dei Dorados, squadra messicana, parlando ai microfoni di Four Four Two, si è proposto come tecnico dei Red Devils per riportarli al successo: “Se hanno bisogno, sono l’allenatore giusto per vincere”.

L’ex Pibe de Oro ha parlato del suo sogno di arrivare a sedersi sulla panchina prestigiosa del Manchester United, attualmente occupata da Ole Gunnar Solskjaer, e di come abbia sempre seguito con interesse i Red Devils tanto da sognare ora di riuscire ad allenarlo. PER VINCERE – “Se il ManchesterUnited ha bisogno di un allenatore, io sono l’uomo giusto. So che vendono tante magliette in giro per il mondo, ma hanno bisogno di vincere trofei. Io posso farlo. Lo United è sempre stato uno dei miei club preferiti da tanto tempo, ha sempre avuto tanti grandi giocatori e grandi squadre sotto Sir Alex Ferguson”. E dopo la candidatura, arriva anche una piccola stoccata per chi dovrebbe essere uno dei simboli della squadra, Paul Pogba: “Pogba non lavora abbastanza duramente. Dello United mi piace molto Herrera”.