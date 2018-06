Marsiglia, accelerata per il sì di Balotelli. E spunta anche una data

L’Olympique Marsiglia dopo aver chiuso al quinto posto la Ligue1 e perso la finale di Europa League, punta a fare meglio la prossima stagione. Come già dichiarato da Rudi Garcia arriverà un centravanti di respiro internazionale, magari già con esperienza del calcio francese. Il nome è quello di Mario Balotelli (27), di fronte al quale Garcia non si è tirato indietro ma servono circa 10 milioni per strapparlo al Nizza: “Di mercato non parlo, però dico che ho seguito da vicino Balotelli, che è uno dei più forti giocatori d’Italia. In Francia ha fatto benissimo, non ha mai avuto problemi di comportamento ed è stato apprezzato dai compagni. Se il Marsiglia vuole migliorare, deve puntare ad acquistare giocatori forti e Mario lo è” parole e musica di Garcia. E’ di questa sera la notizia rilanciata da France Football che il Marsiglia vuole stringere i tempi per l’attaccante italiano. Entro il prossimo 4 luglio il contratto deve essere firmato dall’ex Inter perchè nelle ore seguenti ci sarà la presentazione del nuovo sponsor tecnico. La Puma infatti, sponsor dell’attaccante italiano, vuole presentare la nuova maglia dell’OM sulle spalle di Balotelli. Ma il Marsiglia deve fare i conti anche con Monaco, Napoli, Parma e Roma che hanno mostrato interesse per Super Mario. Mino Raiola gongola perchè potrebbe uscirne fuori una mega asta.