Mbappé, il padre prepara l’addio dal Psg

Potrebbe essere uno dei trasferimenti più clamorosi del calciomercato degli ultimi anni. La stella francese Kylian Mbappé sarebbe sul punto di rompere con il Paris Saint-Germain. Dopo le indiscrezioni sul suo rapporto al limite con il tecnico Tuchel, ecco che la vicenda che vede protagonista il campione del mondo si arricchisce di nuovi dettagli.

Secondo quanto riferito da El Larguero, il padre di Kylian Mbappé starebbe pianificando l’addio del figlio dal Psg. Il campione francese non vorrebbe restare a Parigi principalmente per due motivi: tecnico e…Neymar. Il rapporto col primo è pessimo anche a causa delle scelte tecniche nelle ultime sfide della recente Ligue 1 che non hanno consentito a Mbappé di giocare e provare a vincere la Scarpa d’Oro. Ma non solo. Infatti, il suo rapporto con Neymar, e più in generale con la parte di spogliatoio composta da brasiliani, non sarebbe idilliaco e si sarebbe creata una vera e propria spaccatura tra francesi e verdeoro.

In tal senso, l’ipotesi di un addio non è poi così impossibile. Sul francese è sempre molto attento il Real Madrid.