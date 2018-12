Mercato pazzo: top player da 50 milioni di euro dal Psg al Barcellona per soli 5

La storia tra Adrien Rabiot e il Paris Saint-Germain è ufficialmente arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista classe ’95 lascerà la squadra della capitale al termine della stagione, dopo aver più volte rifiutato la proposta di rinnovare il contratto con scadenza giugno 2019. Ma il centrocampista potrebbe non aspettare l’estate per lasciare la Ligue1 visto che a gennaio è vicina una sua cessione al Barcellona, per soli cinque milioni di euro, nonostante il suo valore di mercato è di 50 milioni, secondo transfermarkt.com. Il Psg infatti visto che negli ultimi 6 mesi di contratto l’agente di Rabiot sarà in grado di negoziare con qualsiasi squadra, per non perderlo gratuitamente in estate, preferisce venderlo per una cifra incredibilmente bassa. Il Barcellona gli farà firmare un contratto da 10 milioni di euro l’anno e lo farà giocare subito con Leo Messi.