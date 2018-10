Milan, Bakayoko non convince: si punta Llorente del Real Madrid

Lo scarso minutaggio concesso a Bakayoko potrebbe convincere il Milan a cederlo nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il Fulham avrebbe già bussato alla porta della dirigenza rossonera per chiedere informazioni riguardo il centrocampista arrivato dal Chelsea. Per coprire l’eventuale partenza del francese, il Milan potrebbe fare un tentativo per Marcos Llorente del Real Madrid. Il mediano 23enne, da quando è arrivato Lopetegui in panchina ha giocato solamente 11′ in questo inizio di campionato e potrebbe lasciare la Spagna proprio a gennaio. Secondo calciomercato.it, il Milan gradirebbe riproporre al Real la stessa formula con la quale Bakayoko è sbarcato in rossonero.