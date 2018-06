Milan, bivio Uefa: con l’E. League c’è Morata, altrimenti…

Sono giorni tanto caldi quanto complicati per il Milan, visto che la decisione dell’UEFA rischia di condizionare anche il mercato: sarà batosta con tanto di esclusione dall’Europa League o una punizione più soft?

PIANO A – In attesa di capire quale sarà la sanzione da fronteggiare, i rossoneri non perdono tempo ed iniziano a delineare le priorità: serve un grande attaccante e il sogno è Alvaro Morata. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono già stati i contatti tra le parti, con lo spagnolo del Chelsea che era stato ad un passo la scorsa stagione. Gli ostacoli sono il cartellino e l’ingaggio, ma disputando le coppe europee e cedendo qualche calciatore ecco che si avrebbe un tesoretto tale da permettersi l’ex Juventus: operazione da 70 milioni di euro e rientro in Italia per la moglie Alice che è incinta di due gemelli, aspetto da non sottovalutare.

PIANO B – Se invece il Diavolo non dovesse avere impegni infrasettimanali la prossima annata, ecco che sfumerebbe l’idea legata al calciatore scuola Real Madrid, ma al tempo stesso si aprirebbe la pista Radamel Falcao. Secondo la rosea, il club di via Aldo Rossi punterebbe ad un anno di prestito del colombiano, ricambiando la cortesia con la cessione temporanea al Monaco del portoghese André Silva: la presenza di un unico agente per due, Jorge Mendes, potrebbe agevolare l’affare.

