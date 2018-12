Milan, caccia a un talento del Psv

Il momento, in casa Milan, non è certo dei più tranquilli. Il ko interno contro la Fiorentina ha dato ufficialmente il via alla crisi rossonera, scavalcati al quarto posto dalla Lazio di Simone Inzaghi. E Gennaro Gattuso, nelle recenti interviste, non ha potuto nascondere la delusione per una stagione fin qui fatta di molta sofferenza e poche soddisfazioni. Ma l’obiettivo Champions rimane lì a portata di mano, distante solamente un punto. E la dirigenza rossonera non vuole lasciarselo sfuggire. Proprio per questo lo staff del Milan si sta già mettendo in moto in vista del mercato di gennaio e l’ultimo nome finito sul taccuino è quello di Hirving Lozano, esterno del Psv Eindhoven. Il messicano piace già da tempo a Leonardo, ma la trattativa per portarlo a Milano sarà tutt’altro che semplice, dato l’alto valore di mercato del giocatore (valutato circa 40 milioni di euro) e la lunghezza del contratto che lega Lozano agli olandesi, la cui scadenza è prevista nel 2023. Ma il Milan proverà comunque a fare un tentativo.