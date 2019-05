Milan, clamoroso: Donnarumma sul piede di partenza. Due big lo cercano

Clamoroso in casa Milan: Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio al termine della stagione. Una cessione che i rossoneri stanno infatti valutando per mantenersi in linea con i parametri del fair play finanziario, che potrebbe costringere il club ad effettuare qualche cessione eccellente. E proprio l’estremo difensore sembra essere il maggior indiziato, viste anche le ricche pretendenti sul suo conto.

BIG – Sul portiere azzurro hanno messo gli occhi Manchester United e Paris Saint-Germain. I Red Devils punterebbero su “Gigio” per sostituire David de Gea, autore di una stagione altalenante, mentre i francesi, dopo l’alternanza tra Buffon ed Areola nel corso di questa stagione, vorrebbero il rossonero per affidargli in pianta stabile la difesa della porta parigina.