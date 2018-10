Milan, dall’Inghilterra: “Musacchio nel mirino del Fulham”

Un avvio di stagione molto negativo per il Fulham, che ai nastri di partenza si era presentato come una squadra da centro classifica. Otto partite, cinque punti totalizzati e 21 gol subiti. La peggior difesa della Premier League. Evidentemente uno dei problemi dei ‘Cottagers’ è il reparto arretrato, ragion per cui la dirigenza del Fulham starebbe pensando di intervenire nel mercato di gennaio affinché si possa sistemare qualcosa. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, uno dei nomi potenzialmente oggetto di discussione in seno alla società londinese sarebbe quello di Mateo Musacchio, difensore del Milan. Il rossonero non è un punto fermo dei rossoneri di Gennaro Gattuso, così in caso di offerte allettanti, la società potrebbe decidere di privarsi dell’argentino.