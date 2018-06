Milan, Donnarumma: “Io al Napoli? Non so niente sul mio futuro…”

Da un po’ di tempo a questa parte c’è un silenzio un po’ atipico in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, con quest’ultimo che durante ogni sessione di mercato viene dato in uscita dal Milan.

La stagione, quella da poco conclusa, è stata condizionata da alcuni errori grossolani e questo ha contribuito a silenziare i rumors e far scendere il valore del 19enne portiere che a partire dalla prossima annata si giocherà il posto da titolare in rossonero con Pepe Reina.

Lo spagnolo ha lasciato Napoli, club che ancora oggi è alla ricerca di un erede. E se fosse proprio il nativo di Castellammare di Stabia?

Al riguardo dice la sua, mantenendosi sul vago, proprio il diretto interessato; ecco quanto dichiarato a MondoNapoli.it direttamente dal Santuario di Pompei prima del battesimo del nipote, il figlio del fratello e compagno di squadra Antonio Donnarumma, anche lui estremo difensore del Diavolo:

“Io al Napoli? Sono un giocatore del Milan, ma non so ancora niente sul mio futuro. Per ora sono in vacanza…”.

Dichiarazioni, da parte di colui che per molti sarà l’erede di Gianluigi Buffon nella Nazionale italiana, probabilmente destinate a far ripartire delle voci visto che non c’è stata una chiusura netta verso i partenopei.

