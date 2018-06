Milan, in attesa del pronunciamento Uefa ci sono due piani per l’attacco

Il Milan ha degli obiettivi di mercato abbastanza definiti per l’attacco ma attende anche di sapere come muoversi dall’Uefa. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i piani A e B stavolta non dipendono solo dal pronunciamento svizzero ma dall’età degli obiettivi: Immobile, 28 anni, e Falcao, 32, finiscono per questo nel piano di riserva. Nella priority list restano Alvaro Morata, 25 anni, e Timo Werner, 22. Se per i sopracitati attaccanti la strada sembra in salita, altrettanto non si può dire per un vecchio pallino della dirigenza rossonera: Memphis Depay. L’esterno olandese, ieri in campo per l’amichevole tra Italia e Olanda, è stato l’osservato speciale di Massimiliano Mirabelli presente in tribuna a guarda la partita. il nazionale Orange classe ‘94 ex Manchester United e PSV Eindhoven. Il ds rossonero ha sempre avuto un debole per il giocatore e la prestazione di ieri sembra aver convinto ulteriormente il Milan a volerci provare in maniera decisa. La cifra non sarà cara quanto quella necessaria per acquistare Morata e Falcalo e per questo motivo l’affare potrebbe concretizzarsi. il Lione, suo attuale club, non farà sconti ma per 30-40 milioni di euro la trattativa andrebbe in porto.