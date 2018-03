Milan, in tre su Bonaventura: c’è anche la Juventus

In questi anni bui che hanno visto succedersi in panchina Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi e Vincenzo Montella, il Milan ha comunque avuto sempre una certezza in campo: Giacomo Bonaventura. Le prestazioni offerte dal centrocampista classe ’89 non sono passate inosservate, anche se non è mai stato stabilmente nel giro della Nazionale. Con Gennaro Ivan Gattuso sulla panchina rossonera, l’ex Atalanta ha ritrovato anche una certe verve realizzativa che ha fatto drizzare le antenne a tre club in particolare che sono sulle sue tracce: secondo Rai Sport, infatti, c’è da registrare l’interesse di Juventus, Chelsea e Borussia Dortmund. Mino Raiola, agente del natio di San Severino Marche, ha ammesso che diverse società lo seguono e che i discorsi sul suo futuro sono rinviati al termine della stagione.

