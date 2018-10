Milan, Leonardo pazzo di Rabiot: sul giocatore anche Juve e Barça

Il futuro di Adrién Rabiot è ancora in bilico. Dato per acclarato che il centrocampista del PSG non ha alcuna intenzione di firmare il rinnovo di contratto, è noto anche che sul giocatore spicca l’interesse di Juventus e Barcellona, tra le altre. I bianconeri, con Fabio Paratici, hanno individuato in Rabiot l’uomo giusto da inserire in rosa, mentre i blaugrana vorrebbero avviare un ricambio generazionale del centrocampo, partendo dal francese. Ovviamente, essendo in scadenza di contratto Rabiot fa gola a tanti club europei, tra cui anche il Milan, che si sarebbe inserito tra Barcellona e Juventus. Leonardo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe disposto a fare follie pur di ingaggiarlo a parametro zero. Ma la concorrenza è agguerrita e riuscire a convincere il centrocampista del PSG a sposare la causa rossonera di certo non sarà semplice.