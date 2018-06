Milan, Mirabelli: “Non cediamo i migliori. Uefa? Un’avventura…”

Dal mercato alla decisioni in arrivo dell’Uefa.

Questi gli argomenti trattati da Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Sky Sport; ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo del Milan:

MERCATO – “Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori. Abbiamo ricevuto molte richieste, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri. In entrata ci faremo trovare pronti”.

UEFA – “Un’avventura… Dobbiamo aspettare, prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione. L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società”.

