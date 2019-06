Milan, parola alla difesa: per Giampaolo c’è in arrivo un croato

Dopo aver trovato il successore di Gennaro Gattuso, il Milan programma il futuro con Marco Giampaolo che avrà anche carta bianca sul mercato. Torreira è una pista calda ma piace anche Stefano Sensi del Sassuolo che ha vuole Cutrone. Sul taccuino di Maldini, come riporta la Gazzetta della Sport, restano anche i nomi di Veretout (anche qui potrebbe esserci in ballo Cutrone) e Praet, mentre in difesa – dove non c’è più Zapata – oltre ad Andersen occhio a Lovren: ieri mattina l’intermediario del centrale croato del Liverpool è stato a Casa Milan. Sul tavolo il costo del cartellino, che si aggira sui 20 milioni.