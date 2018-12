Il Milan continua a lavorare per un attaccante. In particolare Alexandre Pato, brasiliano del Tianjin Quanjian, che ha già dato la propria disponibilità a trasferirsi nuovamente sotto la Madonnina. I due club stanno ragionando sulla formula, con uno spiraglio aperto per il prestito oneroso con diritto di riscatto da parte dei meneghini. Il sudamericano potrebbe arrivare a prescindere da eventuali scambi tra Morata e Higuain. Lo riporta Tmw.com