Dopo Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, Leonardo batte un altro colpo per il Milan.

Infatti, è fatta per Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese che arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2019.

Atteso questa sera a Milano, il classe ’94 ex Monaco pagato di Blues 40 milioni un’estate fa e mandato in tribuna ieri da Maurizio Sarri per la sfida contro l’Huddersfield, domani sosterrà le visite mediche.