Milan, un clamoroso ritorno all’orizzonte

Il Milan è chiamato ad intervenire sul mercato. Dopo l’ennesima stagione deludente, nella quale i rossoneri hanno mancato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il club milanese dovrà giocoforza cercare il riscatto nel prossimo torneo. E per farlo, la dirigenza sarebbe intenzionata a portare in Lombardia non solamente giovani di prospettiva, ma anche calciatori di esperienza.

SOGNO – Il sogno dei rossoneri sarebbe rappresentato da Thiago Silva, al Milan già dal 2009 al 2012. Il brasiliano gioca attualmente al Paris Saint-Germain, ma i francesi, nel caso di arrivo di Matthijs de Ligt dall’Ajax, potrebbero anche liberarlo, con il Diavolo che, come riporta calciomercato.it, potrebbe partire all’assalto.