Morata allo scoperto: “Voglio finire la mia carriera all’Atletico Madrid…”

Alvaro Morata ha un desiderio: giocare ancora diversi anni a calcio…nell’Atletico Madrid. Lo aveva confessato di recente, ma anche nell’ultima intervista rilasciata a Marca, il bomber spagnolo ha confermato e, anzi, si è sbilanciato anche per gli anni che verranno.

Il classe ’92 è di proprietà del Chelsea, ma spera che le due società trovino presto il modo di farlo rimanere in Spagna dove è felice: “Sono stato chiaro e voglio restare qui. Non mi passa neppure per la testa di lasciare questo club”, ha detto Morata.

PER SEMPRE – “Voglio che la questione legata al mio contratto venga risolta il prima possibile. Sono felice qui, voglio rimanere qui per tutti gli anni che ancora ho da fare come professionista. Finché la gente mi ama e sono felice del mio lavoro vorrò essere qui. Ho trovato la felicità qui, sono dove voglio essere”. E a proposito del suo contratto, lo spagnolo insiste: “Se dipendesse da me avrei già firmato il contratto con l’Atletico Madrid. Lo avrei fatto molto tempo fa, perché è quello che voglio. Ci sono questioni contrattuali e non possiamo fare nulla. Solo solo che ho fatto tutto il possibile per venire qui e farò del mio meglio per restare”. “Simeone? Ha tante qualità che si conoscono, ti fa dare tutto quello che hai e tira fuori il meglio di te. Ha l’equilibrio per essere una brava persona con cui si può anche scherzare oltre al calcio. Ha davvero un equilibrio perfetto: protegge i suoi giocatori ed è tatticamente uno dei migliori”.