Morata no secco al ritorno al Chelsea: “Farò di tutto per restare all’Atletico Madrid. Su Griezmann…”

La sua stagione è iniziata tardi, solamente quando ha detto addio al Chelsea per approdare all’Atletico Madrid. Alvaro Morata è riuscito a ritrovare se stesso, e soprattutto il gol, facendo svoltare in positivo un’annata che sarebbe stata davvero da dimenticare.

Pochi minuti giocati al Chelsea, squadra che ne detiene il cartellino. E allora ecco la svolta nel mese di gennaio, quando i Blues hanno deciso di mandarlo in prestito in Spagna. All’Atletico Madrid, Morata è riuscito a tornare quell’attaccante che anche il calcio italiano ha conosciuto nel periodo alla Juventus, e adesso, non vuole certo fermarsi, tantomeno tornare indietro. Intervistato da Marca, lo spagnolo ha parlato del suo futuro, facendo capire le sue intenzioni.

NON TORNO – “Ho le idee chiare sul mio futuro, voglio restare a Madrid. Ci sono i contratti, sì. ma io farò tutto il possibile per continuare a giocare qui, ho fatto tutto il possibile per venire e farò il possibile per rimanere. Non sto pensando di tornare a Londra, voglio giocare in Spagna. Siamo pronti a chiudere al meglio la stagione e stiamo pensando con entuasiasmo alla prossima”. E a proposito di futuro, la prossima annata vedrà i Colchoneros senza Griezmann, destinato al Barcellona: “Non so molto sulla questione. Dobbiamo accettare la sua decisione di andare via. Ognuno ha un rapporto diverso con società e compagni. La situazione è questa e non possiamo farci niente”.