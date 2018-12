Napoli, a gennaio sarà addio con Rog?

Dopo due stagioni e mezzo con la maglia degli azzurri, Marko Rog potrebbe lasciare Napoli già da questo gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore croato, fin qui poco utilizzato da Carlo Ancelotti vista la notevole concorrenza nel suo ruolo, avrebbe manifestato il desiderio di andare a giocare con più continuità. Sulle sue tracce vi sono diversi club stranieri, soprattutto i tedeschi dello Schalke o4 ed i francesi del Monaco. Vivo anche l’interesse del Parma, società con la quale il Napoli si vedrà già durante questa settimana.

Rog è arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2016, prelevato da croati della Dinamo Zagabria. Per lui, quest’anno, solo otto presenze in campionato, arricchite da un gol, e due in Champions League.