Napoli, a giugno sarà rivoluzione: tre top diranno addio!

C’è aria di rivoluzione a Napoli a fine stagione. Se non dovessero arrivare risultati importanti potrebbero dire addio Marek Hamsik, José Maria Callejon e Dries Mertens. E’ quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui ragazzi nati nel 1987 ed entra nel dettaglio soprattutto per il belga: “Avrà già compiuto 32 anni alla fine del campionato in corso e quindi, sia da parte del club azzurro sia da parte del calciatore, sono in corso una serie di valutazioni sul suo futuro. Un discorso che va ampliato a due compagni di squadra del belga, Callejon ed Hamsik, che hanno la stessa età di Mertens e la stessa scadenza di contratto: 2020. Per questo, De Laurentiis si sta portando avanti con il lavoro. Kouame é un pista molto battuta, anche se il Napoli non ritiene congrua la valutazione di 25 milioni che Preziosi fa del giovane genoano. Il cambio della guardia avverrà comunque gradatamente e in estate il Napoli farà anche altri investimenti, però bisogna cominciare a programmare adesso e Giuntoli lo sta facendo. Hamsik è stato vicino alla Cina appena qualche mese fa e non avrebbe disdegnato di andarci, è stuzzicato da nuovi e remunerativi mercati. Di conseguenza, il discorso si potrebbe riproporre ed allora ecco spiegato l’interesse per Almendra del Boca, il cui arrivo potrebbe essere anticipato già in questa sessione perché la concorrenza (Valencia) rischia di diventare troppo agguerrita. Di concorrenza ne ha avuta poca in questi anni, invece, Callejon nel ruolo di ala destra. Il suo futuro prossimo resta però da scrivere, complice anche la clausola rescissoria di 23 milioni presente nel contratto dello spagnolo (ancora a digiuno di reti in stagione). Per il Napoli sarebbe l’ennesima grande plusvalenza ma ci sarebbe un buco da coprire realizzando il sogno Federico Chiesa o «accontentandosi» del messicano Lozano del Psv.​​​​​​”.