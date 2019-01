Napoli, accordo per Kouamé ad un passo

Christian Kouamé, con le sue prestazioni con la maglia del Genoa in questo segmento iniziale di stagione, ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club, a partire da quello della Roma. Ma alla fine, ad aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante ivoriano, dovrebbe spuntarla il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss, la società partenopea avrebbe infatti trovato l’accordo con il Genoa per l’acquisto del calciatore, autore di tre reti fin qui in campionato. Kouamé dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni, restando però in prestito in Liguria fino al termine della stagione.

Per l’ivoriano, dunque, sembra essere arrivato il momento del definitivo salto di qualità, dopo una gavetta che lo ha visto protagonista anche con le maglie di Prato e Cittadella.