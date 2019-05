Napoli, Ancelotti convince De Laurentiis: avrà due elementi di esperienza

Tra i 60 nomi annotati nella sua agenda di mercato, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli ha inserito anche Kieran Trippier del Tottenham e Timothy Castagne dell’Atalanta, come rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La richiesta è avallata dal tecnico Carlo Ancelotti che chiede esperienza e di elevare il tasso tecnico. E per questo motivo l’allenatore ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte sul nazionale inglese, mentre l’esterno orobico piace per la sua polivalenza tattica.