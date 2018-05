Napoli, Ancelotti pronto a ridursi l’ingaggio e due big possono partire

Vedere Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli non è utopia. Maurizio Sarri non ha ancora deciso se restare o meno alla guida degli azzurri, così la società ha deciso di tentare un colpo straordinario. Aurelio De Laurentiis vuole portare l’ex allenatore di Milan, Real Madrid e Bayern Monaco in Campania. Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, tutto è iniziato circa un anno fa, in Audi Cup. Lì avvenuto il primo incontro tra il patron partenopeo e l’allenatore. Poi contatti sono proseguiti fino alla ‘proposta indecente’ di questi giorni.

NUOVA AVVENTURA – Dopo aver detto addio al Bayern Monaco, Ancelotti sembrava vicino alla panchina della Nazionale italiana, ma lui ha sempre detto di voler allenare tutti i giorni, dunque in club. Il nativo di Reggiolo ha vinto tutto in Europa e adesso potrebbe tornare in Italia per una sfida e quella azzurra lo intriga e non poco. Da non sottovalutare però la concorrenza, con Chelsea e Tottenham che sono sulle sue tracce.

STRATEGIA – I contatti tra il Napoli e Ancelotti stanno procedendo e De Laurentiis avrebbe formulato una proposta importante: ruolo da coach-manager con massima condivisione soprattutto sul calciomercato. A tal proposito potrebbero essere sacrificati Jorginho e Mertens, ma l’allenatore non ha posto veti. Koulibaly e Insigne invece sarebbero i punti fermi su cui ripartire.

INGAGGIO – Quella dello stipendio è la parte più difficile su cui trovare un accordo, ma Ancelotti sarebbe pronto a compiere delle rinunce. Si partirebbe con un contratto di un anno con opzione per un secondo a favore del Napoli.