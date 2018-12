Napoli attento, il Liverpool insidia un tuo big

Appena una settimana fa ha eliminato il Napoli dalla Champions League grazie ad un gol di Salah, ma il Liverpool di Jurgen Kloop guarda proprio in casa partenopea per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dal Mirror, il club inglese avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne e sarebbe pronto ad avanzare un’offerta già durante la sessione invernale di mercato.

L’attaccante è stato fin qui protagonista di una stagione sopra le righe, con già sette reti realizzate in campionato e tre in Champions League. Proprio per questo appare difficile che Aurelio De Laurentiis scelga di privarsene, forte di un contratto che lega il calciatore al club azzurro fino al 2022. I bookmakers inglesi, però, in queste ore hanno ridotto le quote relative ad un suo passaggio in Inghilterra, che da pagare dieci volta la posta sono scese a sette. Ciò probabilmente non farà stare tranquilli i tifosi del Napoli…