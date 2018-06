Napoli, attenzione al Liverpool: può pagare la clausola di Leno

L’obiettivo numero in casa Napoli in questo momento è trovare un portiere che prenda il posto di Pepe Reina passato al Milan. Il club partenopeo si è mosso in questi mesi si per Rui Patricio che per Bernd Leno e sembra proprio quest’ultimo il preferito di Carlo Ancelotti. La trattativa però è complicata. Il Bayer Leverkusen chiede l’intero pagamento della clausola rescissoria da 28 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis ne offre 17. C’è una notevole distanza tra le parti anche se i tedeschi hanno aperto alla cessione del proprio portiere che è stato lasciato fuori dai convocati della Germani di Joachim Loew.

LIVERPOOL – I Reds, vista la stagione non proprio positiva di Loris Karius, sono alla ricerca di un estremo difensore di assoluto valore. Occhi puntati su Leno e secondo la Bild, sarebbe proprio la società inglese a pagare l’intera clausola. A riguardo non è stata presa alcuna decisione. Il tecnico Jurgen Klopp dirà nei prossimi giorni o prima del Mondiale se puntare tutto sul portiere tedesco.