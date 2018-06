Napoli, attenzione all’Arsenal: interesse per Torreira

Jorginho si allontana sempre più dal Napoli e la società si è già mossa da tempo trovare un degno sostituto. Infatti l’interesse per Lucas Torreira della Sampdoria è noto da mesi, ma ancora non è stato trovato un accordo tra le parti. Il club partenopeo deve cercare di chiudere in fretta, perchè secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista uruguaiano piace all’Arsenal. Contatti in corso, dunque, fra le parti, con la trattativa che può dirsi ormai iniziata. L’ex giocatore del Pescara ha una clausola di 25 milioni di euro e le richieste dell’agente sono molto alte. Il Napoli vuole Torreira, ma il procuratore ha chiesto tempo fino al 15 giugno per valutare anche altre offerte.