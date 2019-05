Napoli, boom di mercato: ecco il primo colpo per la prossima stagione

Il Napoli si porta avanti e chiude il primo colpo per la prossima stagione: dall’Empoli arriva Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino classe ’93 è stato uno delle rivelazioni della squadra toscana che, seppur retrocessa, ha messo in mostra diversi talenti, tra cui il laterale difensivo originario di Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca.

Secondo le indiscrezioni, l’operazione è andata in porto per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. De Laurentiis ha preferito anticipare le possibili concorrenti e avrebbe anche già dato l’ok per le visite, programmate per giovedì a Roma. L’Empoli ha concluso un’importante plusvalenza, visto che l’esterno fu acquistato dal Matera per poco più di mezzo milione.