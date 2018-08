Napoli, c’è anche Tatarusanu per la porta

Secondo quanto riportato da Sky, il nome nuovo per la porta del Napoli è quello di Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno ex Fiorentina, ora di proprietà dei francesi del Nantes.

Il classe ’86 si aggiunge alla folta lista dei papabili per proteggere la porta degli azzurri: rimangono in corsa, infatti, anche i vari Mignolet, Vorm e Ochoa, seguiti nei giorni scorsi. Anche per Tatarusanu, che gradirebbe la destinazione, la formula di acquisto non cambierebbe: il Napoli offrirebbe al Nantes un prestito con diritto di riscatto.