Napoli, che colpo! C’è il sì di James Rodriguez

Una stagione senza trofei, quella appena conclusa dal Napoli. Gli azzurri, che hanno chiuso il campionato al secondo posto, non sono mai riusciti ad insediare il primato della Juventus, mentre in Europa sono arrivate le eliminazioni prima in Champions e poi in Europa League. Ecco perché il club vuole andare alla ricerca di rinforzi in sede di mercato, con un colpo che sembra essere ormai alle porte.

JAMES DICE SÌ – Secondo quanto raccolto da TvLuna, James Rodriguez avrebbe accettato di spalmarsi l’ingaggio, attualmente di sei milioni di euro, su un contratto più lungo di quello attualmente in vigore con il Real Madrid. Resta però ora da trovare l’accordo con il club spagnolo, con il Napoli pronto a presentare un’offerta.