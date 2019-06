Napoli, chieste informazioni per un centrale del Fortuna Düsseldorf

Ha segnato nella vittoria della Turchia contro la Francia settimana scorsa per le qualificazioni a Euro 2020. Parliamo del difensore Kaan Ayhan, 24enne nato in Germania da genitori turchi, già a quota 24 presenze con la Nazionale in cui ha scelto di giocare, quella della terra d’origine. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per il centrale del Fortuna Düsseldorf, con cui nell’ultima Bundesliga ha segnato 4 gol in 28 presenze, suscitando l’interesse dei grandi club d’Europa. Dotato di un’ottima stazza fisica e di una spiccata propensione al gol, farebbe molto comodo alla retroguardia degli azzurri di Carlo Ancelotti, in cerca di occasioni per migliorare la squadra e fare meglio soprattutto per quanto riguarda il campo europeo.