Napoli, col Salisburgo anche per parlare di mercato

Gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, quella che attende domani il Napoli. Gli azzurri ospiteranno al San Paolo il Salisburgo e, quella con gli austriaci, potrebbe anche essere un’occasione per parlare di mercato. Secondo quanto raccolto dal Corriere del Mezzogiorno, ai partenopei, lo scorso gennaio, era stato proposto il centrocampista Diadie Samassekou in caso di partenza di Allan, con i due club che potrebbero tornare a parlare del giocatore in vista della prossima estate. Giuntoli, in occasione della gara di ritorno, potrebbe infatti incontrare gli agenti del maliano per approfondire il discorso.

Samassekou è attualmente valutato attorno ai 30 milioni di euro e, su di lui, si registra il vivace interesse del Lipsia.