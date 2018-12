Napoli, colpo di mercato dall’Argentina per il centrocampo

Il Napoli fa acquisti in prospettiva. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la dirigenza partenopea ha chiuso per il centrocampista Augustin Almendra (18), giovane talento in forza al Boca Juniors. Ecco quanto riportato da Gazzetta.it: “Il Napoli sta trattando Agustin Almendra, classe 2000, centrocampista del Boca Juniors. L’operazione è in fase di conclusione, in pratica dovrebbe mancare soltanto la firma. Il club argentino aveva chiesto 20 milioni di euro per cedere il capitano della Nazionale Under 21, ma la proposta del Napoli non è andata oltre i 15 milioni di euro, comprensivi di bonus. Resta soltanto da capire se Cristiano Giuntoli vorrà portarlo a Napoli già da gennaio o farlo arrivare a giugno, quando si programmerà la prossima stagione”.