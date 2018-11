Napoli, dall’Abruzzo un rinforzo per la difesa

Andrew Gravillon è uno dei calciatori del Pescara che si stanno mettendo maggiormente in evidenza in questo avvio di stagione. Il difensore ex Inter si sta rivelando come una dei migliori difensori non solo del Pescara, ma di tutta la Serie B. Chiaramente, le sue prestazioni non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Pochi giorni fa si è parlato dell’interesse del Genoa per lui. Oggi si allunga la lista delle squadre che hanno messo gli occhi su Gravillon. Anche la Sampdoria segue con attenzione il difensore del Delfino e tra le big, il Napoli lo sta visionando. Difficile che Gravillon possa lasciare il Pescara a gennaio, ma a giugno ci sarà un vero e proprio assalto al forte difensore del Pescara. Lo riporta Tuttopescara.com