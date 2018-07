Napoli, De Laurentiis allontana Benzema: “Ipotesi remotissima. Cavani? Se si dimezza lo stipendio…”

Il Napoli si allena in Trentino e Ancelotti pensa al mercato in entrata e a qualche campione che potrebbe colmare il gap con la Juventus. Agli azzurri mancano certamente attaccanti importanti del calibro di Cristiano Ronaldo e oggi il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ne ha parlato nella nuova rubrica di Radio Kiss Kiss Napoli, che parte con il ‘Vero o Falso’. Prima battuta su Benzema e Cavani che sono stati accostati agli azzurri.

BENZEMA-CAVANI – “Benzema è una possibilità non è remota, è remotissima. Cavani invece guadagna 20 milioni lordi ogni 10 mesi. E’ formidabile, ma non penso che si dimezzerà il suo stipendio. Se il calciatore uruguaiano dovesse telefonarmi e dire di essere pronto a dimezzarsi lo stipendio ed entrare nei parametri del Napoli va bene. Dietro al PSG c’è il Qatar, che cerca di arricchirsi a dismisura nel campo immobiliare e per fare questo deve tenere dalla sua i politici. Io invece ho deciso di fare calcio come se facessi film. Falcao? E’ uno che non segna più, è una notizia falsa”.

CENTRO SPORTIVO – “Abbiamo investito in due mesi e mezzo due milioni di euro. non mi è stato richiesto da nessuno, ma io volevo farlo perché non mi piacevano le condizioni. Abbiamo dovuto fare un allaccio di un chilometro, l’ira di Dio e finalmente questi campi sono diventati come quelli inglesi. A Castel Volturno c’è un sindaco molto simpatico, garbato, ha solo il difetto di essere juventino. Con lui ci si può mettere d’accordo per estendere il nostro territorio, oltre il fiumiciattolo Regi Lagni. La stessa famiglia Coppola mi ha parlato di un terreno di centinaia di ettari dove poter fare sia stadio che centro sportivo, o anche solo il centro sportivo. C’è poi la possibilità di Melito. Il sindaco è stato a contatto con me per un anno e mezzo e mi ha sempre detto di poterci autorizzare a fare un centro sportivo con 12 campi, come il Manchester City, e lo stadio.

PORTIERE – “Insigne al Benevento? Vero. Ciciretti-Sampdoria? Si vedrà. Terzo portiere? Stiamo ancora studiando in maniera approfondita, abbiamo una situazione un po’ sui generis. Con l’incidente accaduto a Meret bisogna avere tre portieri che possano giocare, tutti e tre. Mi serve un portiere capace di giocare, non uno che viene a far fortuna”.