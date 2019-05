Napoli, De Laurentiis potrebbe riportare un bomber in maglia azzurra

Lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di mercato e anche della possibilità che Fabio Quagliarella possa tornare a vestire la maglia azzurra: “Meriterebbe sicuramente questa opportunità. Non sarà un problema di soldi, né per noi né per lui, parliamo solo di una soluzione romantica per chiudere la sua carriera in quella Napoli che non ha potuto vivere come avrebbe voluto nella sua prima esperienza, ovvero in modo gioioso”