Napoli, Diawara verso l’addio?

Fin qui scarsamente utilizzato dal tecnico Carlo Ancelotti, Amadou Diawara potrebbe cambiare aria già da gennaio alla ricerca di maggior continuità di impiego. Sono infatti appena nove le presenze del calciatore fin qui in campionato, a secco di gettoni in Europa. Secondo quanto raccolto da Radio Marte, l’entourage del centrocampista guineano si sarebbe già messo in moto proponendolo a diverse società. La società partenopea al momento continuerebbe però a richiedere cifre alte per lasciar partire il suo giocatore, valutandolo circa 40 milioni di euro. Su Diawara vi sarebbero diversi club inglesi e la Fiorentina, che sarebbe interessata ad un prestito fino a fine stagione. Ipotesi che però non sarebbe gradita al giocatore e al suo staff, alla ricerca di un trasferimento a titolo definitivo. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.